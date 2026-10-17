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Trabzonsporlu Salah, Beşiktaş maçı öncesi 10 maçta 12 gole katkı verdi

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Trabzonsporlu Salah, Beşiktaş maçı öncesi 10 maçta 12 gole katkı verdi
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Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 12 gollük katkı sağladı. Trabzon'da mutlu olduğu gözlenen Salah, Beşiktaş maçı öncesi neşeli tavırları ve etkili oyunuyla moralli görünüyor.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ortaya koyduğu performans ve neşeli tavırlarıyla Beşiktaş maçı öncesi moralli görünüyor. Trabzon'da mutlu olduğu gözlenen yıldız futbolcu, sahadaki etkili oyununu skor katkısına da yansıtıyor.

Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından kariyerinde yeni bir tercih yapan Muhammed Salah, Trabzon'da mutlu görüntüsü ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Mısırlı yıldız, sahadaki performansıyla da bu tercihin karşılığını veriyor. Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 12 gollük katkı sağlayan Salah, attığı gollerle taraftarların yüzünü güldürüyor.

Trabzon'da mutlu, sahada etkili

Trendyol Süper Lig'de 7 gol ve 3 asistle 10 gole doğrudan etki eden Salah, Avrupa kupalarında ise 4 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Başarılı futbolcunun Trabzon'daki neşeli görüntüsü de dikkat çekerken, saha dışındaki keyifli halini performansına yansıttığı gözleniyor.

Avrupa'da da skor katkısını sürdürdü

Süper Lig'deki etkili performansını Avrupa arenasına da taşıyan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstleniyor. Finlandiya temsilcisi KuPS karşısında da görev yapan Mısırlı yıldız, sahada kaldığı 55 dakikalık bölümde takımına katkı 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hem ligde hem de Avrupa'da skor üretmeyi sürdürdü.

Gözler Beşiktaş maçında

Trabzonspor'da yüzleri güldüren performansıyla öne çıkan Muhammed Salah, şimdi gözünü Beşiktaş karşılaşmasına çevirdi. Bordo-mavili takımın zirve yarışı için önem taşıyan mücadelede yıldız futbolcunun göstereceği performans merakla bekleniyor. Salah, Beşiktaş karşısında da gol ve asist katkısını sürdürerek takımının galibiyet hedefinde önemli rol oynamayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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