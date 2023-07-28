Trabzonsporlu Mislav Orsic Ameliyat Oldu

Trabzonspor'un futbolcusu Mislav Orsic, antrenman sırasında ön çapraz bağını yırttıktan sonra ameliyat oldu. Sağlık durumu iyi olan Orsic'in rehabilitasyon süreci başlayacak.

Trabzonspor'da antrenman sırasında ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic ameliyat oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" dedi.