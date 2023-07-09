Trabzonsporlu Joaquin Fernandez'in sağlık durumu açıklandı
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Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemlerinde kanama tespit edildi. Sağlık kurulu başkanı tarafından yapılan açıklamada tedavisine başlandığı belirtildi.
Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında bacağını kale direğine çarparak sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemlerinde kanama tespit edildi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor
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