Trabzonsporlu Joaquin Fernandez'in sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemlerinde kanama tespit edildi. Sağlık kurulu başkanı tarafından yapılan açıklamada tedavisine başlandığı belirtildi.