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Trabzonsporlu Joaquin Fernandez'in sağlık durumu açıklandı

Trabzonsporlu Joaquin Fernandez'in sağlık durumu açıklandı

Spor Haberleri

Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemlerinde kanama tespit edildi. Sağlık kurulu başkanı tarafından yapılan açıklamada tedavisine başlandığı belirtildi.

Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında bacağını kale direğine çarparak sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemlerinde kanama tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Hajduk Split Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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