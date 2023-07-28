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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda mobilite çalışması, dinamik ısınma, pas ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde mobilite çalışması ve dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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