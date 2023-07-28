Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde mobilite çalışması ve dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.