Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Spor Haberleri
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma, koordinasyon ve aerobik çalışmalar gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular idmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve aerobik çalışma gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular idmanda yer almadı.Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Spor