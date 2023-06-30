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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma, koordinasyon ve aerobik çalışmalar gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular idmanda yer almadı.

p> Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve aerobik çalışma gerçekleştirildi.  Milli takımlarda görev alan oyuncular idmanda yer almadı.Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Spor Haberler

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