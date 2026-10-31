Trabzonspor yarın Gaziantep FK'yi konuk edip galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor

Trabzonspor yarın Gaziantep FK'yi konuk edip galibiyet serisini 5'e taşımak istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Thomas Reis yönetiminde ligde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 5'e taşımayı hedefliyor; takımda sakatlıkları süren oyuncular bulunuyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
Kaynak: AA