Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından, takımı emanet edeceği eski oyuncusu Fatih Tekke'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte öğlen saatlerinde Trabzon'a gelen Fatih Tekke, coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, "Çok uzaktan transfer yapmadık. Trabzonspor'un takım kaptanını aldık, geldik" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Konuşacak çok zamanımız olacak" diyerek, havaalanından taraftarların sevgi tezahüratları arasında bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti. Fatih Tekke, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in katılımıyla bugün Papara Park'ta saat 14.45'de bir basın toplantısı düzenleyecek. - TRABZON