Trabzonspor'da kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kaynak hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, yemek yediği sırada aniden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaynak'a sağlık ekipleri müdahale etti.
Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.
Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk