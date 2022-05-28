Dünyada ses getiren Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları için 70 TIR'la ekipman kullanıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyada ses getiren Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları için 70 TIR'la ekipman kullanıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Dünyada ses getiren Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları için 70 TIR'la ekipman kullanıldı

Trabzonspor'un kendi sahasında gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlaması dünyada büyük ses getirmişti.

Trabzonspor'un kendi sahasında gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlaması dünyada büyük ses getirmişti.

2021 - 2022 futbol sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen en görkemli organizasyonlar arasında yerini aldı. Şampiyonluk kutlamasını hayata geçiren organizasyon ajansı ise son 8 şampiyonluk kutlamasının 5'ini düzenleyen AdStation oldu. 14 Mayıs'ta Trabzon'da gerçekleştirilen kutlamanın sadece teknik ekipmanı için İstanbul'dan Trabzon'a 70 TIR gitti. Kurulumun 7 gün sürdüğü şampiyonluk kutlaması için 500'ün üzerinde kişi gece gündüz çalıştı. Kupa Seremonisi için oluşturulan 500 metrekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu. İstanbul'dan 70 TIR ile malzemelerin taşındığı Trabzon'daki kutlama için 500 kişilik bir ekip gece gündüz çalışırken Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 45 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama için çalışmaların aylar öncesinden başladığını belirten AdStation Genel Koordinatörü Hakan Doğan; "Kutlamanın yalnızca fikir, kurgu ve tasarım aşaması dahi 2 ay sürdü. Asıl zorlu süreç şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışarak ortaya çıkarılan iş oldu Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu. Bu organizasyonun ardında sporun içinden gelen kapsamlı bir ekip ve yüzlerce farklı senaryodan beslenerek ideali ortaya çıkaran bir kulüp - ajans iş birliği yatıyor" dedi.


- Trabzon
Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title