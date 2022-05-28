Dünyada ses getiren Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları için 70 TIR'la ekipman kullanıldı - Haberler

2021 - 2022 futbol sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen en görkemli organizasyonlar arasında yerini aldı. Şampiyonluk kutlamasını hayata geçiren organizasyon ajansı ise son 8 şampiyonluk kutlamasının 5'ini düzenleyen AdStation oldu. 14 Mayıs'ta Trabzon'da gerçekleştirilen kutlamanın sadece teknik ekipmanı için İstanbul'dan Trabzon'a 70 TIR gitti. Kurulumun 7 gün sürdüğü şampiyonluk kutlaması için 500'ün üzerinde kişi gece gündüz çalıştı. Kupa Seremonisi için oluşturulan 500 metrekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu. İstanbul'dan 70 TIR ile malzemelerin taşındığı Trabzon'daki kutlama için 500 kişilik bir ekip gece gündüz çalışırken Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 45 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama için çalışmaların aylar öncesinden başladığını belirten AdStation Genel Koordinatörü Hakan Doğan; "Kutlamanın yalnızca fikir, kurgu ve tasarım aşaması dahi 2 ay sürdü. Asıl zorlu süreç şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışarak ortaya çıkarılan iş oldu Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu. Bu organizasyonun ardında sporun içinden gelen kapsamlı bir ekip ve yüzlerce farklı senaryodan beslenerek ideali ortaya çıkaran bir kulüp - ajans iş birliği yatıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor