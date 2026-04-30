Trabzonspor'un net borcunun 5.027 milyar lira olduğu açıklandı

Trabzonspor Kulübünün, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5.027 milyar lira olduğu bildirildi.

Trabzonspor Kulübünün, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5.027 milyar lira olduğu bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihli mali tablolarının bugün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,2 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar lira ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5.027 milyar lira olduğu görülecektir."

Kaynak: AA / Hatice Diler
