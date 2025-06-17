Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
Trivela Group bünyesindeki Drogheda United, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi. Drogheda, Trabzonspor'un kardeş kulübü olarak yer alıyor.
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kardeş kulüplerinden biri olan İrlanda Ligi temsilcisi Drogheda United'a kötü haber geldi.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDEN MEN EDİLDİ
UEFA, Trivela Group bünyesindeki Drogheda United'ı UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Konferans Ligi'nden resmen men etti. Drogheda United ile Danimarka'nın Silkeborg takımının sahibi aynı kişi. Bu durum üzerine UEFA, Drogheda United'ın turnuvadan çıkarıldığını açıkladı.
CAS'A YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ
Öte yandan İrlanda temsilcisinin, karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz da reddedildi. Drogheda, önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek.