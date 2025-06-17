Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kardeş kulüplerinden biri olan İrlanda Ligi temsilcisi Drogheda United'a kötü haber geldi.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDEN MEN EDİLDİ

UEFA, Trivela Group bünyesindeki Drogheda United'ı UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Konferans Ligi'nden resmen men etti. Drogheda United ile Danimarka'nın Silkeborg takımının sahibi aynı kişi. Bu durum üzerine UEFA, Drogheda United'ın turnuvadan çıkarıldığını açıkladı.

CAS'A YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan İrlanda temsilcisinin, karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz da reddedildi. Drogheda, önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek.