Trabzonspor'un ilk golünü atan Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden 77 yaşındaki Türk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Türk'ün ailesi ile Trabzon Büşükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonsporlu yöneticiler ve eski futbolcular ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan isim olan Osman Türk, 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da ilk kez forma giymiş, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nde 6 sezon boyunca oynamıştı.