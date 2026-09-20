Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maç sonrası Thomas Reis taraftara seslendi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dün Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bordo-mavili taraftarlara yönelik mesaj yayımladı.

Reis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncularının önemli bir performans sergilediğini belirterek şunları kaydetti:

"Oyuncularımız agresifti ve maçın büyük bir bölümünde kontrolü ellerinde tuttu. Ama dürüst olmak gerekirse, konu maçın sonucundan daha ötesiydi. Konu sizlersiniz. Taraftarlarımız. Stadyumu doldurup bizi desteklemeniz. Bu, hepimiz için çok anlamlıydı. Şimdi, kısa bir dinlenme vakti. Ardından hemen işe geri döneceğiz."

Kaynak: AA