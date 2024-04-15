Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan genç kız hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız, yaşamını yitirdi.

Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayımlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Hicran Lösemi Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol canlı izle! Seçim paraları ne zaman yatar? 2024 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeşillikler artık çöpe gitmeyecek! Bu şekilde saklarsanız haftalar boyunca bozulmayacak, çürümeyecek... İşte o yöntem! Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında ve nereli? Şebnem Bursalı ıstakoz olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli? AUZEF sınavları ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak? Sıcak havalarda hararetinizi alacak tarif; EVDE SOĞUK ÇAY YAPIMI! Limonlu, şeftalili soğuk çay nasıl yapılır? Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? SURVİVOR 2024 ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title