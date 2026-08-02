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Trabzonspor'un 59. yılına özel "Bordo-Mavi Fener Alayı" düzenlendi

Trabzonspor'un 59. yılına özel 'Bordo-Mavi Fener Alayı' düzenlendi
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Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bordo-Mavi Fener Alayı"nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bordo-Mavi Fener Alayı"nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar ve protokol üyeleri, ellerindeki fener ve meşalelerle Ganita Sahili'ne kadar yürüdü.

Bordo-mavili renklere bürünen taraftarlar, yürüyüş boyunca Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verdi.

Havai fişek gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.

Etkinlikte bazı taraftarlar, Liverpool forması giyen Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer edilmesini isteyerek, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" sloganları attı.

Kaynak: AA
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