Trabzonspor U19 Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Trabzonspor U19 Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U19 Elit A Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor U19 takımı, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek kupasını kazandı. Sezonun son maçında galibiyeti getiren goller Ekrem Terzi ve Mustafa Ateş'ten geldi.

U19 Elit A Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor U19 takımı, kupasını kaldırdı.

U19 Elit A Ligi 38. hafta karşılaşmasında Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor U19 Takımı, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ekrem Terzi, 90+1. dakikada Mustafa Ateş kaydetti. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, sezonun son maçını 3 puanla tamamladı.

Ligde daha önce şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Trabzonspor U19 takımı, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

Boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Tandırda cansız bedeni bulunan Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi

Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir

Kremlin yine "İstanbul" dedi
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.