Trabzonspor'u şampiyon yapıp, dünya devine gidiyor! İşte Bakasetas'ın yeni takımı - Haberler

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Trabzonspor'u şampiyon yapıp, dünya devine gidiyor! İşte Bakasetas'ın yeni takımı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un başarılı orta sahası Anastasios Bakasetas, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Yunan futbolcunun menajeri, Portekiz ekibi Sporting ile anlaşmaya vardı. Transferin 12 milyon euroya gerçekleştirileceği öğrenildi.

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'un bu sezon en etkili futbolcularından Anastasios Bakasetas, Portekiz devi Sporting'e imza atmaya çok yakın.

TRABZONSPOR'A 12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Habertürk'te yer alan habere göre Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.

8 GOL VE 8 ASİSTLİK KATKI YAPTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı.

Haberler.com - Spor

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Sporting, Spor, Haberler

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