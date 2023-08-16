Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağlıyor. Bordo-mavililer, transferi KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un yaptığı KAP bildiriminde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Geçen akşam transfer görüşmeleri için ülkeye gelen Fountas yaptığı açıklamada, "Bakasetas, Kurbelis ve Siopis ile görüştüm. Onlar milli takımdan arkadaşlarım. Onlar bana Türkiye'nin en iyi takımında oynayacağımı söylediler." demişti.
27 yaşındaki 10 numara geçen sezon D.C United formasıyla 17 maça çıktı. Fountas bu karşılaşmalarda 6 gol atarken hiç asist yapamadı.