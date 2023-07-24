Trabzonspor, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya kampında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sabah saatlerindeki idmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Sürat çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor