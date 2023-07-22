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Trabzonspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanın ilk bölümünde teknik ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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