Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yurt dışı kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çift antrenman yapan takım, sakatlıkları bulunan oyuncuların yanı sıra Marc Bartra'nın da kamptan ayrıldığını duyurdu. Oyuncular arasında yapılan ayak tenisi turnuvasını Trezeguet, Gomez ve kaleci Kağan Moradaoğlu'nun bulunduğu takım kazandı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil katılmadı.

Sabahki çalışmaya çıkmayan İspanyol oyuncu Marc Bartra da sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kamptan ayrıldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda el topunun ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı. 3'erli takımlar halinde 5 gruptan oluşan turnuvanın sonucunda Trezeguet, Gomez ve kaleci Kağan Moradaoğlu'nun bulunduğu takım kazandı.

Büyük sevinç yaşayan oyunculara teknik direktör Bjelica, bir antrenmana katılmayarak dinlenme ödülü verdi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.