Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığını sürdürdü, Drogheda United ile oynayacak

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığını sürdürdü, Drogheda United ile oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile hazırlık maçına çıkacak.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile hazırlık maçında karşılaşacak.