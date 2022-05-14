Trabzonspor, şampiyonluğunu kutluyor - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için yolculuğu sürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan yola çıkarak Medical Park Stadı'na hareket eden "şampiyonların filosu" ilk olarak Faroz Limanı'na geçti.

Kasketini takan teknik direktör Abdullah Avcı, deniz yolculuğu boyunca taraftarları selamladı. Ellerindeki meşaleleri yakan bordo-mavili futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahüratta bulundu.

Faroz Limanı'na ulaşan "şampiyonların filosu", burada bekleyen taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Daha sonra bordo-mavili takımı taşıyan tekne, Trabzon Limanı'na geldi.

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Nuri Albayrak ve Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, burada teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a çiçek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan bordo-mavili kafile, üstü açık otobüs ile güvenlik görevlileri eşliğinde Medical Park Stadı'na hareket etti.