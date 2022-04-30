Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçında bordo-mavili taraftarların yaptığı koreografide Abdullah Avcı'nın omuzundaki tüfeğin namlusunda kanarya resmedilmesine tepki göstererek, savcıları göreve çağırdı.

Trabzonspor, 38 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşırken bordo-mavili taraftarların Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi Fenerbahçe'nin tepkisini çekti.

Trabzonspor şampiyonluğu ilan etti, Fenerbahçe'den olay açıklama geldi: Savcılar göreveFenerbahçe'nin tepki gösterdiği koreografi

"SAVCILAR GÖREVE"

Fenerbahçe'nin sembolü kanaryanın namlunun ucunda resmedilmesine tepki gösteren Fenerbahçe sosyal medyada sert bir açıklamada bulundu. Savcıları göreve çağıran sarı-lacivertliler açıklamasında, "Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında Savcıları göreve çağırıyoruz! Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü'nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuri·yeti Savcılarını göreve davet edi·yoruz! Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title