Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve

Trabzonspor, 38 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşırken bordo-mavili taraftarların Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi Fenerbahçe'nin tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği koreografi

"SAVCILAR GÖREVE"

Fenerbahçe'nin sembolü kanaryanın namlunun ucunda resmedilmesine tepki gösteren Fenerbahçe sosyal medyada sert bir açıklamada bulundu. Savcıları göreve çağıran sarı-lacivertliler açıklamasında, "Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında Savcıları göreve çağırıyoruz! Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü'nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuri·yeti Savcılarını göreve davet edi·yoruz! Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor." ifadelerini kullandı.

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