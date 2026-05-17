Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki saha olayları sebebiyle kurula gönderildi.