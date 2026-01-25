Safiport Erokspor: 90-73

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

TRABZONSPOR: Reed 13, Grant 9, Tinkle 5, Cem Ulusoy 8, Alican Güney, Berk Demir, Yeboah 10, Royce Hamm 20, Ege Arar 4, Tony Taylor 13, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8

SAFİPORT EROKSPOR: Crawford 11, Pangos 3, Erten Gazi 3, Galloway 6, Simmons 9, Cornelie 8, Akyazılı, Thurman 16, Egehan 13, Love, Akyel, Duverioğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 43-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-55

BASKETBOL Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Safiport Erokspor'u 90-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, taraftar desteğini de arkasına alarak ilk periyotta oyunun kontrolünü elinde tuttu ve çeyreği 25-19 önde tamamladı. Bordo-mavililer, savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü erken kurdu. İkinci periyotta da temposunu koruyan Trabzonspor, rakibinin farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Dengeli geçen bu bölümün ardından bordo-mavililer, soyunma odasına 43-36'lık üstünlükle gitti.

Mücadelenin üçüncü periyodunda da oyun disiplininden kopmayan Trabzonspor, skor avantajını sürdürerek final periyoduna 65-55 önde girdi. Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan bordo-mavililer, rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve karşılaşmadan 90-73 galip ayrıldı.

SALONDA TÜRK BAYRAKLARI HAKİMDİ

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde Türk bayrakları dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlar, maç boyunca takımlarına coşkulu destek verdi.

MASKOT BOVİ'YE YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un maskotu Bovi, maç boyunca yaptığı şovlarla tribünleri coşturdu. Özellikle çocuk taraftarların büyük ilgi gösterdiği Bovi, Hayri Gür Spor Salonu'nda renkli görüntülere sahne oldu.