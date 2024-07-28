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Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Koordinasyon ve geniş alan çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle Ruzomberok maçı kadrosuna alınmayan Borna Barisic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Bordo-mavili takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Slovakya Spor Güncel Haberler

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