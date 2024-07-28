Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Koordinasyon ve geniş alan çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle Ruzomberok maçı kadrosuna alınmayan Borna Barisic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Bordo-mavili takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.