Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Trabzonspor, Viyana'ya hareket ederek maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yapıldı.

Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Viyana'ya yarın saat 10.40'ta hareket edecek Trabzonspor, Allianz Stadyumu'nda TSİ 19.00'da karşılaşma öncesi son antrenmanını geçekleştirecek.

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Rapid Wien Viyana Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! CANLI ANLATIM (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title