Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında oynayacağı Rapid Wien maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON