Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu Al Wasl'a Transfer Etti

Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu Al Wasl'a Transfer Etti
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Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro'nun Al Wasl FC'ye transfer olduğunu duyurdu. Anlaşmaya göre Trabzonspor 7 milyon dolar sözleşme fesih bedeli alacak.

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Al Wasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."

Öte yandan Al Wasl Kulübü de yaptığı açıklamada, savunmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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