Trabzonspor, Paul Onuachu ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Paul Onuachu ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trabzonspor, Nijeryalı golcü Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını ve Southampton FC ile anlaştığını duyurdu. Transfer bedeli 5.670.000 Euro olarak belirlenirken, futbolcuya yıllık 2.000.000 Euro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor, Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Onuachu'nun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000 Euro 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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