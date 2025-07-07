Trabzonspor, Okben Ulubay ve Ty Gordon ile Anlaştı

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Trabzonspor, basketbol takımında Okben Ulubay ve Ty Gordon ile 1 sezon daha anlaşma sağladı. Her iki oyuncu da önceki sezon kulüp tarihinde önemli bir rol oynamıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Okben Ulubay ve Jitaurious Tykyvion Gordon ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ty Gordon ve Okben Ulubay 1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." denildi.

İki oyuncu da önceki sezon bordo-mavili takım ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmiş ve takımın Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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