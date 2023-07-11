Trabzonspor, Marc Bartra ile yollarını ayırdı

- Trabzonspor, İspanyol stoper Marc Bartra ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.< Trabzonspor, geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro bonservisle Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra ile yollarını ayırdı. Trabzonspor, Bartra'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Bordo mavili takımın Slovenya kampında bugünkü antrenmana çıkmayan oyuncu kamptan ayrılma hazırlığı yapıyor. Abdullah Avcı'nın döneminde transfer edilen, 1 milyon 500 bin Euro maaş ve 700 bin Euro bonus ödemesi yapılan Bartra'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.