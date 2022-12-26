Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcuları başına toplayan Jesus, tek bir uyarıda bulundu

Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından futbolcularına bir konuşma yaptı. 3 maç üst üste kırmızı kart görmeleri sonrası takımı uyaran Portekizli hoca, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın sonunda futbolcularını uyardı.

"SAHA İÇİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 10 kişi kaldıkları ve kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından futbolcularına yaptığı konuşmada, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." dedi.

10 KİŞİ KALDIĞI MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta 10 kişi kaldı. Bu sezon toplam 4 maçta kırmızı kart gören sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet-3 mağlubiyet aldı.