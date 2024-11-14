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Trabzonspor, Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Trabzonspor, Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek, kulübün desteklerini iletti ve futbolcular tarafından imzalanan formaları hediye etti.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Beşir'in, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın selamlarını ilettiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Beşir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta çok önemli bir hafta ve tedaviniz uzun bir süreç. Bir yandan tedaviniz en iyi şekilde hocalarımız tarafından gerçekleştirilirken, diğer yandan moralinizi en üst düzeyde tutmak için biz her zaman yanınızdayız. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Trabzonspor ailesi olarak kocaman yürekli Trabzonsporlu gençlerimizi kucaklıyor ve sizlere anlamı bir hediye vermek istiyoruz. İnşallah iyileştiğiniz gün tribündeki yerleriniz hazır olacak."

Beşir'in, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ile tedavi gören çocuklara futbolcular tarafından imzalanan formaları hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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