Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kuvvet ve pas çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
img

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü
img

Can havliyle verdiği karar hayatlarını kurtardı
img

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi tutuklandı!
Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk gol geldi

Penaltı kararı! İlk gol geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.