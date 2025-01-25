Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kuvvet ve pas çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.