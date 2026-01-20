Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Mathias Lovik de yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, rondo, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Antrenmanda, yeni transfer Norveçli futbolcu Mathias Lovik de yer aldı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor