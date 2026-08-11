Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve baskı organizasyonu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve baskı organizasyonu çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı