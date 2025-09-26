Trabzonspor, İstanbul'a Hareket Etti

Haberler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavililer, antrenmanlarını tamamlayarak özel uçakla şehre ulaştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu isimler yer aldı:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, ?Wagner Pina, Arif Boşluk, ?Stefan Savic, ?Serdar Saatçı, ?Arseniy Batagov, ?Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, ?Christ Inao Oulai, ?Tim Jabol Folcarelli, ?Ozan Tufan, ?Boran Başkan, ?Oleksandr Zubkov, ?Edin Visca, ?Ernest Muçi, ?Cihan Çanak, ?Kazeem Olaigbe, ?Felipe Augusto, ?Paul Onuachu, ?Danylo Sikan.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

