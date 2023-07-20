Trabzonspor ile Papara arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandı

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Papara, Trabzonspor logolu Papara Kart ihraç edecek ve diğer birçok hakka sahip olacak.