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Trabzonspor-Hearts maçını Perşembe günü Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci haftasında Perşembe günü saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hearts'i konuk edecek. Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

TRABZONSPOR'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hearts'i konuk edeceği karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında Perşembe günü sahasında İskoç ekibi Hearts'i konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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