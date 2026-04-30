Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, 5'e 2 ile sürdürülen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yaptı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Hatice Diler