Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.