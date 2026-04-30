Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasına Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı. Antrenmanda tedavileri süren Savic ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra ameliyat olacak olan Batagov katılmadı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı