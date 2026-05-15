Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik ısınma, top kapma ve dar alan oyun çalışmalarıyla başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı