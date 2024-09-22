Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yaparak maç hazırlıklarını tamamladı. Bazı oyuncular sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Gaziantef FK maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Gaziantep'e hareket etti.

Tedavileri süren Savic, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Orsiç, Serkan Asan, Poyraz ve kırmızı kart cezalısı Visca 22 kişilik kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Borna Barisic, Serdar Saatçı, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Umut Güneş, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Muhammed Cham, Denis Draguş, Umut Bozok ve Simon Banza." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Şenol Güneş Trabzonspor Gaziantep trabzon 3-sayfa Futbol Spor

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });