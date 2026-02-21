Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu bugün 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e gitti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı;

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu.

Bordo-mavililerin Gaziantep FK maç kafilesinde tedavisi devam eden Oleksandr Zubkov, Edin Visca ile Boran Başkan yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı