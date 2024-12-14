Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor