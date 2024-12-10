Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular kuvvet çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalıştı.
Bordo-mavili takım, bugün akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.