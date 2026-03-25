Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Galatasaray ile 4 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenmanda teknik ısınma ve rondo çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, rondo çalışmasıyla devam eden idmanı çift kale maçla sonlandırdı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
